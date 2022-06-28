WSJ: химзаводы BASF в Германии могут приостановить работу из-за цен на газ

Комплекс химических заводов концерна BASF в Людвигсхафене может остановиться из-за того, что цены на газ сильно выросли в виду антироссийских санкций. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации отметили, что заводы в Людвигсхафене много лет работали благодаря недорогому газу из России. Однако ситуация изменилась настолько, что дальнейшее производство может оказаться невыгодным.

WSJ написал, что комплекс заводов потреблял примерно 4% от всего газа в Германии. При этом руководство комплекса указало, что для нормального функционирования необходимо продолжать закупки газа хотя бы на уровне половины от показателей февраля. Однако полной уверенности, что это получится сделать, у компании сейчас нет.

25 июня глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне снижения импорта в страну российского газа предупредил, что счета за газ для немецких граждан могут вырасти в три раза.