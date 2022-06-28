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В Херсоне создадут госрезерв зерна, выкупив часть урожая у фермеров, не национализируя

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Власти Херсонской области намерены создать государственный резерв зерна, выкупив часть урожая фермеров. Об этом рассказал ТАСС руководитель департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации области Игорь Григорьев.

Резерв будет объемом 120–140 тыс. тонн пшеницы. Он будет создан с нового урожая.
Решение было принято и согласовано с Минсельхозом РФ. Ведомство занимается вопросом выделения денег для закупки.

Власти Херсонской области не намерены национализировать урожай в регионе.

Отмечается, что 99% аграриев являются частниками.

«Стоял вопрос о национализации зерна только некоторых сельхозпроизводителей», — добавил представитель региона.

Власти соседней Запорожской области 15 июня заявили, что национализировали принадлежавшие Украине госпредприятия и государственные запасы зерна.

Ранее сообщалось, что власти Украины взяли под финконтроль почти 7 тысяч резидентов России и Белоруссии. Первый заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что за последние два месяца порядка 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом предотвращен вывод в эти страны около 200 млрд гривен ($6,8 млрд).

В частности, по инициативе Национальной полиции был осуществлен процесс национализации сети автомобильных заправочных станций (АЗС) по реализации горючего, а также предприятия ЧАО «ЛИНИК».

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