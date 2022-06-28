В Турции нашли скважины нефти стоимостью в $1 млрд

В турецком городе Адана в двух скважинах была обнаружена нефть, запасы которой оцениваются порядка $1 млрд. Об этом сообщает издание «16 haber».

«В двух скважинах в Адане, где проводятся разведочные работы, обнаружена высококачественная нефть. Стоимость запасов оценивается примерно в $1 млрд», — приводятся в сообщении слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар ранее заявил, что Турция в 2022 году собирается увеличить потребление газа и расширить возможности поставок топлива. По его словам, страна занимается развитием программ разведки нефти и газа на долгий срок и вкладывает средства в инфраструктуру. Например, в стране уже запущены два крупных проекта с Азербайджаном, Грузией, Грецией, Албанией и Италией.

13 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала укладки газопровода на дне Черного моря у берегов республики.