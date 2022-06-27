Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Иран подал заявку на вступление в БРИКС 22:19
Опубликованы новые подробности о грядущем флагмане Asus 22:10
Полянский заявил о несостыковках в ситуации с ТЦ в Кременчуге 22:04
В Москве трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна 22:03
В ЛНР заявили, что завод «Азот» может скоро заработать на благо... 22:03
В Союзе никотиносодержащих изделий объяснили, почему мог взорваться вейп во рту... 21:49
Бизнесмен Евгений Палант и его жена убиты в Подмосковье 21:44
Глава Ла Лиги Тебас надеется на успешное выступление Левандовски... 21:44
Эрдоган собирается на саммите НАТО доказать лицемерие Финляндии и Швеции... 21:42
Приезжие из ДНР и ЛНР смогут получить водительские права в России... 21:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Газпром» возобновил прокачку топлива по «Турецкому потоку» после плановых работ

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Газпром» возобновил поставки российского голубого топлива по «Турецкому потоку» после завершения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение холдинга.

По информации компании, плановые профилактические работы проводились в период с 21 по 28 июня.

«Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск», — говорится в сообщении.

По «Турецкому потоку» поставляется газ из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

18 июня «Газпром» внезапно сообщил о плановом ежегодном техобслуживании газопровода «Турецкий поток» и о приостановке поставок. Ранее на этой неделе российская компания существенно сократила экспорт по «Северному потоку», из-за чего странам Евросоюза пришлось использовать запасы топлива из хранилищ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть