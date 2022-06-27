«Газпром» возобновил прокачку топлива по «Турецкому потоку» после плановых работ

«Газпром» возобновил поставки российского голубого топлива по «Турецкому потоку» после завершения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение холдинга.

По информации компании, плановые профилактические работы проводились в период с 21 по 28 июня.

«Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск», — говорится в сообщении.

По «Турецкому потоку» поставляется газ из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

18 июня «Газпром» внезапно сообщил о плановом ежегодном техобслуживании газопровода «Турецкий поток» и о приостановке поставок. Ранее на этой неделе российская компания существенно сократила экспорт по «Северному потоку», из-за чего странам Евросоюза пришлось использовать запасы топлива из хранилищ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».