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Посол Алипов заявил о росте поставок энергоресурсов из России в Индию в десятки раз

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Поставки энергоресурсов из России в Индию выросли в десятки раз из-за закупок по ценам ниже мировых. Об этом в эфире «Россия-24» заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

«Называется цифра роста в 50 раз, называются и другие цифры. Не буду абсолютные величины называть, потому что это предмет непубличных внешнеторговых контрактов, но сотрудничество выросло в разы и даже в десятки раз», — отметил Алипов.

По его словам, важным фактом является разрешение правительством Индии своим компаниям закупать энергоресурсы из России по ценам, которые в среднем ниже, чем в мире. При этом рост цен на сами ресурсы не перекладывается на потребителей.

Он добавил, что вопросы логистики и взаимных расчетов с индийской стороной находятся в процессе обсуждения. При этом проговаривались варианты расчетов в национальных валютах.

6 июня РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Independent сообщили, что европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала спецоперации России на Украине, несмотря на попытки Евросоюза заблокировать экспорт энергоресурсов из РФ на мировые рынки. Как говорится в статье, компании из Европы продолжают получать прибыль от поставок российской нефти в другие страны, такие как Индия и Китай.

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