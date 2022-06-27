США решили поднять пошлины на более чем 570 групп товаров из РФ на сумму $2,3 млрд

США решили ввести повышенные тарифы на более чем 570 групп российских товаров на сумму $2,3 млрд ради помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Эти меры ограничат способность России получать экономическую выгоду от продаж на американский рынок и будут тщательно выверены таким образом, чтобы наложить издержки на Россию при минимизации затрат для американских потребителей», — отметили в публикации.

В администрации президента США добавили, что американский лидер Джо Байден вместе с лидерами стран G7 будут добавиться полномочий, чтобы использовать полученные средства для помощи Украине.

В Белом доме добавили, что с начала спецоперации России на Украине экспорт американских товаров в РФ упал на 97%. При этом импорт российских товаров может сократиться на 40%.

Ранее в понедельник в документе Белого дома, посвященному планам администрации президента США Джо Байдена по мерам в отношении РФ сообщалось, что США 28 июня объявят о введении санкций против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России.