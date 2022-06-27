Посол РФ предупредил Токио о последствиях антироссийских санкций

Посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что новые японские санкции против России обречены на провал и нанесут вред самой Японии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, объявленные властями Японии очередные санкции в отношении России являются «бессмысленными и обреченными на провал».

Кроме того, дипломат отметил, что страна продолжает «демонтаж масштабного позитива в российско-японских отношениях, накопленного в течение многих десятилетий усилиями обеих сторон».

«Такая политика недальновидна и наносит вред самой Японии, прежде всего ее деловым кругам, в и без того непростой ситуации в мировой экономике», — написал Галузин в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) посольства.

Он подчеркнул, что новые японские санкции не останутся без ответа со стороны России.

Премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что Токио расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к РФ.