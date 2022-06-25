Ставшие безработными до 2019 года предпенсионеры получат право на повышенные пособия

Заявление на повышенное пособие по безработице смогут подать те граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными на конец 2018 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года», — отмечено в сообщении.

Такое решение принято по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). До этого Конституционный суд РФ признавал, что у всех лиц предпенсионного возраста, лишившихся работы, может быть пособие по безработице в максимальном размере.

В настоящее время размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, признанных безработными в 2018 и 2019 годах отличается. В 2019 году — 11 280 рублей, а в 2018-м — 8 000 рублей.

Также на заседании РТК изучили проект единой цифровой платформы, которая позволит автоматически предоставлять меры социальной защиты без необходимости предоставлять гражданам большое количество документов и ожидать предоставления услуг в течение времени.

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