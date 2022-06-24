Минторг США отозвал привилегии у авиакомпаний РФ Nordwind Airlines, «Победа» и S7

Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпаний РФ Nordwind Airlines, «Победа» и S7, передает Reuters.

Американская сторона обосновала свое решение нарушением компаниями экспортных ограничений, введенных в отношении России. Меры введены на шесть месяцев и могут быть продлены.

Ранее сообщалось, что Росавиация решила не принимать новые заявки на субсидии от российских авиакомпаний за перелеты внутри страны на SSJ ради избегания рисков двойного субсидирования.

В документе указали, что авиакомпании уже получили рекордное субсидирование в размере 100 млрд руб. на лизинг SSJ. Чтобы попасть под условия субсидии в 100 млрд руб., авиакомпания в период с апреля по октябрь 2022 года должна сохранить налет на уровне не менее 72% от того же периода прошлого года за вычетом маршрутов, которые субсидируются другими программами.

Источник в Минтрансе уточнил, что окончательного решения вопроса по методике вычета налета все еще нет. По предварительным расчетам, не будут учитывать налет только тех «Суперджетов», которые получат субсидии от Минпромторга в 2022 году. Если это окажется действительно так, то ограничение затронет в первую очередь «Россию» и Red Wings.