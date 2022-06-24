Клиенты «Тинькофф» пожаловались на сбои в работе сервисов банка в России

В работе «Тинькофф банка» наблюдались сбои. Информация об этом следует из данных сервиса по отслеживанию работы популярных интернет-ресурсов «Детектор сбоев», пишет ТАСС.

По состоянию на 16:15 мск, около 66% пользователей жаловались на проблемы с работой банка, 20% указывали на сбои в приложении «Тинькофф», еще 9% испытывали трудности при трейдинге в «Тинькофф Инвестиции».

Клиенты указывали, что при входе в приложение банка видели сообщение «В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем». К 16:40 мск это уведомление больше не высвечивалось.

Жалобы на сбои в системе поступали от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

К 17:00 мск в службе поддержки «Тинькофф банка» сообщали, что система работает исправно.

Ранее 24 июня сообщалось, что онлайн брокер «Тинькофф Инвестиции» введет комиссию в размере 1% в месяц на остатки валют на счете. Комиссию будут списывать за хранение на счетах долларов, евро и фунта стерлингов. В кредитной организации назвали меру вынужденной.