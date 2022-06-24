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В ПФР заявили, что пока не могут отслеживать судьбу маткапитала после назначения

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Артем Сизов / «Газета.Ru»

Пенсионный фонд России (ПФР) пока не может контролировать, на что получатели тратят материнский капитал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя председателя правления ПФР Евгения Писаревского.

«Делать так, чтобы Пенсионный фонд контролировал не просто учет прав и быстрое эффективное распоряжение средствами материнского капитала, а его судьбу и в том числе возврат — он требует очень серьезного обсуждения», — рассказал Писаревский.

По его словам, на сегодняшний день у фонда пока нет ресурсов, сил и достаточного количества сотрудников, чтобы отслеживать, на что именно тратится «материнский капитал». Однако он выразил уверенность в том, что отслеживать судьбу этих денег необходимо.

Накануне издание «Известия», ссылаясь на «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), написало, что законопроект, расширяющий действие материнского капитала на покупку земли, уже разработан и готовится к внесению в Госдуму.

Эксперты ОНФ планируют добавить в число способов использования материнского капитала возможность покупки земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

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