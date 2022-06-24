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В G7 заявили об ухудшении глобальной ситуации с продовольственной безопасностью

Главы МИД G7: продовольственная безопасность ухудшается из-за конфликта на Украине

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AP

Конфликт на Украине способствуют ухудшению глобальной ситуации с продовольственной безопасностью. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении глав МИД G7, передает ТАСС.

В документе указано, что конфликт на Украине «усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокировки Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов».

Отмечается, что страны большой семерки «самым решительным образом подтвердили свое осуждение» спецоперации России на Украине, а также заявили, что будут и дальше продолжать помогать Киеву, в том числе в военном плане, пока это будет необходимо.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на предстоящем саммите G7 политики поднимут вопрос о возможности дипломатического решения конфликта на Украине.

До этого представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что лидеры стран G7 (в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсудят на саммите новые меры по изоляции России от мировой экономики.

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Операция на Украине. Новости
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