В G7 заявили об ухудшении глобальной ситуации с продовольственной безопасностью

Конфликт на Украине способствуют ухудшению глобальной ситуации с продовольственной безопасностью. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении глав МИД G7, передает ТАСС.

В документе указано, что конфликт на Украине «усугубляет отсутствие продовольственной безопасности, в том числе путем блокировки Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов».

Отмечается, что страны большой семерки «самым решительным образом подтвердили свое осуждение» спецоперации России на Украине, а также заявили, что будут и дальше продолжать помогать Киеву, в том числе в военном плане, пока это будет необходимо.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на предстоящем саммите G7 политики поднимут вопрос о возможности дипломатического решения конфликта на Украине.

До этого представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что лидеры стран G7 (в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсудят на саммите новые меры по изоляции России от мировой экономики.