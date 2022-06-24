Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Имущество блогера Белоцерковской арестовали 13:15
Умер продюсер первого фильма о Гарри Поттере Дункан Хендерсон 13:13
Модернизация АПЛ «Иркутск» будет нести ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ» 13:10
Евросоюз хочет обвинить Россию в использовании энергоресурсов в качестве оружия 13:09
«Копье завистника»: Садальский назвал возможную причину смерти Шатунова 13:08
Тедеев назвал спасшего людей из горящего автомобиля в Москве Алиева золотым... 13:05
МВД: в России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков... 13:04
Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз могут собирать коалицию для войны с Россией 13:01
Хакеры стали чаще взламывать компании через смартфоны сотрудников 13:01
Российские ученые выяснили, что для суицида характерны 7-ой и 15-ый дни после дня... 12:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Кабмин не планирует снижать предельную ставку по «сельским» кредитам на благоустройство

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство не рассматривает вопрос снижения порога предельной ставки по льготным кредитам жителям сел на благоустройство. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе правительства.

Эти целевые кредиты сельчане могут использовать на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли. Сейчас ставка по ним ограничена 5%. Разницу между ней и рыночной ставкой субсидирует государство.

«В настоящее время вопрос снижения порога предельной ставки по таким кредитам с 5% не рассматривается», — указали в пресс-службе правительства.

Ранее 24 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об увеличении размера таких кредитов. Размер займа зависит от региона. Для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер кредита увеличен с 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Сельчане в других регионах страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, которые не участвуют в льготной программе, смогут взять кредит до 500 тыс. рублей (ранее – 250 тыс. рублей).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть