Кабмин не планирует снижать предельную ставку по «сельским» кредитам на благоустройство

Правительство не рассматривает вопрос снижения порога предельной ставки по льготным кредитам жителям сел на благоустройство. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе правительства.

Эти целевые кредиты сельчане могут использовать на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли. Сейчас ставка по ним ограничена 5%. Разницу между ней и рыночной ставкой субсидирует государство.

«В настоящее время вопрос снижения порога предельной ставки по таким кредитам с 5% не рассматривается», — указали в пресс-службе правительства.

Ранее 24 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об увеличении размера таких кредитов. Размер займа зависит от региона. Для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер кредита увеличен с 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

Сельчане в других регионах страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, которые не участвуют в льготной программе, смогут взять кредит до 500 тыс. рублей (ранее – 250 тыс. рублей).