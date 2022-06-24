The Economic Times сообщила, что Индия в 50 раз нарастила закупки российской сырой нефти

Нефтеперерабатывающие компании Индии в 50 раз нарастили закупки российской сырой нефти с апреля по июнь 2022 года. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, импорт сырья за последние три месяца впервые составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Нью-Дели за границей. До февраля этого года поставки не превышали 0,2% общего объема таких закупок страны.

«Сейчас Россия входит в десятку главных поставщиков нефти в Индию. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака», — заявили источники.

Источники сказали, что южноазиатское государство воспользовалось ситуацией, когда российская сторона начала продавать нефть со скидкой до $30 за баррель. Хотя во всем мире цены на энергоносители, напротив, существенно выросли.

После США и Китая, Индия является крупнейшим мировым потребителем нефти, более 85% которой закупается за рубежом.

На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение нескольких топ-менеджеров индийских нефтяных предприятий сообщила, что индийское правительство настоятельно порекомендовало государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.