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Продавцы пожаловались в ФАС на принудительные распродажи маркетплейсов

«Ъ»: продавцы обратились в ФАС из-за политики принудительных распродаж маркетплейсов

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Depositphotos

Продавцы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за механизма проведения распродаж на маркетплейсах, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, маркетплейсы Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет принуждают продавцов участвовать в распродажах, угрожая повысить комиссию за использование площадки на 10%. Продавцы маркетплейсов обратились за разъяснением в ФАС и попросили проверить механизм проведения распродаж.

Представитель Руспродсоюза Дмитрий Леонов также назвал подобную практику недобросовестной.

«С этим сталкиваются и производители продуктов питания, что ущемляет права поставщиков и негативно сказывается на экономике продаж через онлайн-канал», — подчеркнул Леонов.

В Wildberries уточнили, что продавцы сами принимают решение об участии в распродажах и сами устанавливают цену на товар.

Ранее в Wildberries рассказали, что в отпуске россияне отдают предпочтение любовным романам и фэнтези.

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