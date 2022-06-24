Акционеры «Русала» решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года

Акционеры «Русала» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на материалы компании. Решение было принято на годовом собрании.

«Не распределять прибыль ПАО «Русал» по результатам 2021 года, не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года», — следует из текста резолюции.

«Русал» является одним из лидеров мировой алюминиевой отрасли. В прошлом году на его долю пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема.

Ранее в ходе торгов стоимость алюминия упала ниже $2600 за тонну впервые с 15 декабря 2021 года.

В конце марта «Норникель» и «Русал» зафиксировали цены на металлы на уровне февраля 2022 года для потребителей из России. Это было сделано после рекомендации Минпромторга установить «прозрачные» цены на металлы в России.