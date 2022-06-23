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«Известия» сообщили, что количество магазинов одежды Mango в России может сократиться

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Список магазинов одежды Mango на территории России изменится и, вероятно, сократится. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение президента Российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко.

«Уже сейчас можно сказать точно, что список магазинов изменится и, вероятно, сократится, потому что некоторые ТЦ уже нашли новых арендаторов на их место», — заявил Москаленко.

Он добавил, что список торговых центров, где снова могут открыться торговые павильоны с брендом Mango, пока уточняются.

На этой неделе газета La Vanguardia со ссылкой на источники написала, что испанская компания по производству одежды Mango решила полностью закрыть свой бизнес в России.

По данным издания, бренд достиг соглашений с несколькими франчайзинговыми партнерами о передаче им своего бизнеса в России и сохранении рабочих мест 800 сотрудников. Компания продала все 55 магазинов. Сумма сделки не раскрывается.

Магазины Mango временно перестали работать 3 марта на фоне ситуации на Украине. В компании приостановку работы торговых точек в России тогда связали с трудностями при транспортировке товаров.

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