В Uniper усомнились в способности властей Германии решить проблему нехватки газа до зимы

План правительства Германии по сокращению потребления газа не спасет ситуацию в стране зимой, если поставки по газопроводу «Северный поток» останутся на таком же низком уровне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper.

«Важно, чтобы объявление чрезвычайной ситуации очень быстро внесло ясность в отношении затрат, связанных с текущей напряженной ситуацией с поставками. Также ясно, что это не станет решением для этой зимы, если ситуация с поставками останется такой же или станет ещё хуже в ближайшие недели», — сказал представитель Uniper.

По его словам, если у властей Германии не будет возможности заполнить хранилища газа к середине осени, то Берлину придется принимать срочные меры.

В Uniper назвали жизнеспособным план правительства по чрезвычайным ситуациям в газовой сфере в случае постепенного реагирования на нехватку газа. Но уровень экспорта топлива из России на сегодняшний день является самым низким за последние десятилетия, а замену на рынках можно приобрести только по очень высоким ценам.

Ранее 23 июня правительство Германии повысило до второй из трех степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности. Вторая степень готовности означает, что власти имеют право порекомендовать компаниям экономить газ. В этом случае ситуацию еще регулируют на уровне рынка, без вмешательства с регулированием цен.