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В ФРС США заявили, что не могут контролировать цены на нефть и продукты

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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что цены на нефть и большую часть продуктов находятся вне контроля ФРС. Об этом он сообщил на слушаниях в конгрессе, передает РИА «Новости».

«Некоторые (виды товаров. — прим. ред.) находятся вне нашего контроля, например, цены на нефть и большая часть цен на продовольствие», — сказал глава системы.

При этом он подчеркнул, что вопрос цен на энергоресурсы и продукты в Европе стоит гораздо сильнее, чем в Соединенных Штатах.

ФРС — это независимое федеральное агентство, созданное для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой США.

Ранее Джером Пауэлл заявлял, что чрезмерное повышение базовой процентной ставки может привести Соединенные Штаты к рецессии. На прошлой неделе ФРС повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 процентных пункта, до 1,5-1,75%. Это самое агрессивное повышение с 1994 года.

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