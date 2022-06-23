Министр торговли Султанов заявил, что Казахстан просит свыше 100 тонн сахара у других стран

Министр торговли Казахстана Бахыт Султанов заявил, что страна запрашивает у других государств больше 100 тонн сахара. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«350 тыс. тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одним из крупных поставщиков являются Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила (экспорт), поэтому проводим переговоры», — сказал министр торговли Бахыт Султанов.

Как пишет агентство, ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет около 500 тыс. тонн. При этом в стране выросли цены на сахар, однако в социальных магазинах он продается по той же стоимости, но уже в ограниченном количестве.

Ранее одно из крупнейших кондитерских предприятий в Казахстане «ЛОТТЕ Рахат» полностью остановило производство некоторых изделий из-за дефицита сахара в стране. Представителя компании Константин Федорец отметил, что его нехватка возникла из-за приостановки импорта из России.

В середине марта сообщалось, что РФ запретила вывоз зерновых культур и сахара из страны. Ограничения действуют до 31 августа текущего года.