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«РГ»: в России появилось европейское вино в алюминиевых банках

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Depositphotos

Качественное вино из Венгрии и Италии теперь можно приобрести в России в алюминиевых банках, сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова директора по импорту виноторговой компании Fort Дарьи Сологуб.

По информации издания, в Европе баночное вино вошло в моду во время ковидных ограничений, когда было важно выпускать продукт для одного. Сейчас из-за роста цен на энергоносители в ЕС европейские виноделы ищут альтернативную упаковку, так как бутылка стала дороже самого вина.

Первый вице-президент «ОПОРЫ России» Павел Сигал отметил, что хоть производство пластиковой тары для вина и требует меньше энергии, мировой тренд на использование экологичных многоразовых упаковок исключает возможность изготовления винной тары из такого пластика, который не подлежит переработке.

Эксперты полагают, что вино в банках является малоперспективным товаром в России, так как алюминиевая банка ассоциируется с дешевыми спиртными напитками. При этом у банки есть свои преимущества: в такой упаковке вину необходимо гораздо меньше консерванта — оксида серы, чем для хранения в бутылке. Также алюминиевая банка лучше сохраняет свойства вина, если ее держать в темном месте.

Кроме этого, специалисты отмечают, что такое вино дороже. При стоимости банки 300 рублей за 0,25 литра потребителю выгоднее и понятнее купить за эти деньги целую бутылку приличного вина.

Ранее исследование НАФИ показало, что каждый третий россиянин употребляет вино не реже раза в месяц.

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