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Одежда бренда Oysho появилась на Wildberries

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Depositphotos

Продукция бренда Oysho появилась в российском интернет-магазине Wildberries. Это заметили корреспонденты РИА «Новости».

На площадке начали продавать одежду этого бренда, в том числе спортивную. Также в продаже появилось нижнее белье, купальники и аксессуары.

Ранее в июне на маркетплейсе стали продавать оригинальные товары брендов Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara и Bershka. Все эти марки входят в испанскую группу Inditex. Также частью этой компании являются бренды Stradivarius, Zara Home и Uterque.

Руководство Inditex решило временно приостановить деятельность на территории России в начале марта. Затем гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сказал, что компания планирует вернуться в Россию, «как только это станет возможным». В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, чтобы вернуться на российский рынок.

На этой неделе сообщалось, что на онлайн-платформе Wildberries стал доступен к заказу еще один бренд испанской корпорации Inditex. На маркетплейсе появилась одежда бренда Bershka.

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