Губернатор Калининградской области: Литва уже полгода не закупает электроэнергию у РФ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва уже полгода или больше не закупает электроэнергию в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Такое заявление он сделал в ответ на реплику президента Литвы Гитанас Науседа, который сообщил, что страна готова к отключению от энергосистемы РФ в качестве ответной меры на запрет сухопутного транзита в Калининград.

«Они — литовцы — уже полгода или даже больше не покупают электроэнергию у нас. Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе? Так и решения они принимают, забыв про все на свете, пренебрегая обязательствами перед соседями. [Ответные] меры будут другими. Готовы или нет», — написал он.

Ранее президент Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс продолжит увеличивать список запрещенных в рамках грузоперевозок товаров по мере расширения санкций ЕС против России. Также он сказал, что Литва готова к ответным мерам со стороны России, в том числе к возможному отключению Литвы от региональной энергосистемы.

БРЭЛЛ — это электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. На фоне ухудшения отношений с Россией страны Прибалтики заявляли о планах выйти из нее.