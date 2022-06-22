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В Германии заявили о проблемах с переговорами по поставке турбин Siemens

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Представитель министерства экономики Германии заявил, что прогресса в переговорах по поставке турбин Siemens из Канады в Германию для возобновления полноценной работы «Северного потока» пока нет, сообщает РИА «Новости».

«О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях», — заявили в минэке Германии.

Объем поставок газа из России через газопровод «Северный поток» снизился из-за застрявшей в Канаде из-за санкций турбины Siemens, которая проходила техническое обслуживание там. Причина, по которой Канада не может доставить турбину для «Северного потока», — санкции, которые канадское правительство ввело против российского нефтегазового сектора. Они формально запрещают поставлять оборудование в Россию.

На данный момент Канада занята переговорами с ФРГ, чтобы обеспечить нужный поток газа.

Ранее Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока».

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