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Шведское энергетическое агентство заявило о возможном ухудшении ситуации с газоснабжением

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Global Look Press

В пресс-службе Шведского энергетического агентства объявили о введении режима «раннего предупреждения» относительно газоснабжения Швеции и предупредило, что «может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением». Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что введение данного режима является сигналом агентства участникам отрасли и потребителям газа, которые подключены к шведской газовой сети на западе страны, о том, что газовый рынок в текущий момент перегружен. Это также может повлиять на ухудшение с поставками топлива.

В настоящий момент ситуация с поставками газа в Швеции остается стабильной, подчеркнули в пресс-службе агентства.

Там добавили, что запасы газа в Европе и в Швеции «достаточно заполнены до осени».

Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России, эта мера объявлена в качестве сигнала участникам рынка в связи с угрозой кризиса поставок.

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