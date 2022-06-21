Литва ограничила и грузовой автомобильный транзит между Калининградом и остальной Россией

В пресс-службе Калининградской области заявили, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов РФ и на грузовой автомобильный транзит. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — рассказали в пресс-службе.

Агентство отмечает, что данную информацию подтвердили сразу в нескольких компаниях, которые занимаются автоперевозками. В публикации отмечается, что литовская таможня уже разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. В результате там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов.

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По предварительным оценкам, под запрет к перевозке попали 40-50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградом и другими регионами.