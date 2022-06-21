Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В МВД заявили о нехватке IT-специалистов в России 17:40
DR: отправленным в Латвию датским военным не хватает боеприпасов и трусов 17:39
В первый день Московской недели моды в ГУМе прошел показ 18 брендов 17:39
Tesla сократит 10% штатных сотрудников в следующие три месяца 17:38
Родители сдали дочь в полицию, узнав, что та украла у них $25 тыс. и потратила... 17:37
В Москве продолжились съемки «Вызова», ради которого Пересильд летала... 17:36
Госдеп подтвердил гибель гражданина США Забельски на Украине 17:35
Экс-футболист Булыкин считает, что возраст Дзюбы не имеет значения для «Фенербахче» 17:33
Орбакайте улетела к сыну во Францию 17:33
Около 20% новых смартфонов Samsung застряли на складах и оказались... 17:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Литва ограничила и грузовой автомобильный транзит между Калининградом и остальной Россией

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

В пресс-службе Калининградской области заявили, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов РФ и на грузовой автомобильный транзит. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — рассказали в пресс-службе.

Агентство отмечает, что данную информацию подтвердили сразу в нескольких компаниях, которые занимаются автоперевозками. В публикации отмечается, что литовская таможня уже разворачивает автомашины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. В результате там образовалась большая очередь из грузовых автопоездов.

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По предварительным оценкам, под запрет к перевозке попали 40-50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградом и другими регионами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть