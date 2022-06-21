Власти Чехии планируют «сжечь все, что угодно», чтобы согреть людей зимой

Уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, в Чехии «сожгут все, что угодно, чтобы согреть людей». Об этом сообщает Euractiv.

«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», — заявил Бартушка.

Чешский амбассадор также добавил, что для стран Европы возможно достичь диверсификации поставок газа в случае, если они подпишут с поставщиками долгосрочные контракты на 15 или 20 лет.

Бартушка уточнил, что переход на новые источники энергии будет «сложным и займет время».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европу ждет четырехкратное или пятикратное повышение цен на газ. подобный сценарий, в частности, возможен из-за планов Евросоюза по отказу от газа и нефти из России. При этом постепенный рост цен на газ и топливо наблюдается в Европе уже не первый месяц.