Песков заявил, что Путин придает особое значение сохранению показателя безработицы в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти РФ предпринимают меры по сдерживанию роста безработицы внутри страны. Об этом представитель Кремля сообщил в рамках брифинга.

По словам Пескова, проблемы в сфере занятости россиян существуют.

«Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом, это чрезвычайно важный показатель, сохранению которого на необходимом уровне президент [России Владимир Путин] придает особое значение», — объяснил он.

Также Песков обратил внимание, что известно об организациях, прекращающих свою деятельность в РФ и последующую неполную занятость персонала.

Данная тема с безработицей соотечественников является одной из приоритетных у властей, вводящих соответствующие меры поддержки.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о росте безработицы в России. По его словам, начиная с июня в центры занятости стали приходить больше людей.