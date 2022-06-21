В Еврокомиссии предложили заместить поставки по «Северному потоку» экономией на отоплении

Глава Европарламента Урсула Фон Дер Ляйен предложила заместить поставки по «Северному потоку» экономией на отоплении жилья — снизить температуру в батареях на два градуса. Об этом она сказала в интервью испанской газете El Diario.

Она подчеркнула, что энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль.

«Мы уже сократили российские поставки [газа] в первом квартале этого года на 30%», — сказала Дер Ляйен.

По ее словам, на последнем заседании Европейского совета было принято решение в среднесрочной и долгосрочной перспективе рассмотреть полную реформу рынка электроэнергии. Политик отметила, что антироссийские санкции являются эффективными.

«Сейчас главное состоит в том, чтобы посмотреть на недочеты... мы обсудим это и на следующем саммите Группы семи (G7)», — сказала глава ЕК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что газовый кризис в Европе является рукотворным, а Россия продолжает оставаться надежным поставщиком.