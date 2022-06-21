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Минфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимость

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Ana Maria Otero/AP

Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о механизме сокращения прибыли России от нефти во время визита в Канаду, пишет РИА «Новости».

Инициатива прорабатывается США и их союзниками и призвана расширить поставки российской нефти на мировой рынок, но при этом снизить ее стоимость, уточнила Йеллен.

Европейским компаниям будет позволено продолжать страхование нефтяных поставок из России. «Вы можете трактовать это как исключение из этого запрета», — добавила глава американского Минфина.

Ранее сообщалось, что Китай увеличил поставки сырой нефти из России до рекордных показателей, сообщается в документах Главного таможенного управления КНР. По последним данным, РФ вышла на первое место среди всех экспортеров сырой нефти в Китай – до отметки в 1,98 млн баррелей в сутки. Россия продает нефть китайцам с огромными скидками на фоне западных санкций, до 20–30% от стоимости.

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