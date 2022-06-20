В Минфине заявили о первоочередных расходах в ₽5 трлн ради сохранения экономики России

Реализация ряда действий по сохранению экономики России в условиях санкций потребует порядка 5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на подготовленный Минфином документ.

«Финансовое обеспечение мероприятий плана первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях внешнего санкционного давления составляет около 5 трлн рублей», — отметили в документе.

Там также указали, что фискальный импульс по итогам года, с учетом налоговых послаблений и финансирования различных приоритетных мероприятий, составит около 8 трлн рублей.

В Минфине добавили, что ведомство вернется к институту бюджетных правил ради обеспечения стабильных и предсказуемых финансовых условий.

Ранее в понедельник руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что текущая ситуация в мире не изменила фундаментальные принципы российской экономики: она остается рыночной с частным сектором.