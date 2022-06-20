Глава Счетной палаты Кудрин назвал маловероятной возможность таргетирования курса рубля

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает. что вряд ли можно рассматривать возможность таргетирования курса рубля. об этом Он сказал на заседании бюджетного комитета Государственной думы.

По его словам, те цели, которые ранее поставил перед собой Центральный Банк России, абсолютно обоснованы. Таргетирование курса было бы альтернативной политикой, высказал мнение Кудрин.

Накануне первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов заявил, что власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По его словам, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в 70-80 рублей за американскую валюту. При этом Белоусов обратил внимание, что данный вопрос сейчас находится в поле ответственности Банка России.

Комментируя этот вопрос, в Кремле ответили, что дискуссия касательно перехода к таргетированию рубля ведется только на уровне экспертов.