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Власти Калининградской области рассказали о транзите санкционных товаров морем

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Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал, что товары, попавшие под запрет транзита через Литву, будут доставлять в регион морем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Запрещено все, что в санкционном списке. Мы будем перераспределять цепочки по этим товарам с учетом паромов и в целом водного пути доставки», — рассказал Лысков.

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с возросшим грузопотоком.

Уточняется, что с 18 июня Литовские железные дороги не осуществляют транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС, в Калининградскую область. При этом транзит нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, ограничения не будут действовать до 10 августа.

Ранее бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, является поводом для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.

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