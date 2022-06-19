США могут отменить часть пошлин на импорт из КНР

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут пересмотреть ряд пошлин на товары из Китая, так как их применение не имеет «стратегической цели». Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом ABC.

По словам министра, в Соединенных Штатах признают, что КНР использует «несправедливые» торговые практики, на которые необходимо реагировать. При этом «унаследованные нами тарифы не всегда преследуют стратегическую цель и только увеличивают издержки для потребителей», продолжила она.

«Так что мы рассматриваем вопрос о реконфигурации некоторых из этих тарифов с тем, чтобы они несли больше смысла и не увеличивали обременение без необходимости», — сказала Йеллен.

Ранее президент США Джо Байден поручил изучить вопрос возможной отмены импортных пошлин на некоторые товары из Китая для борьбы с инфляцией.

В марте Министерство торговли США приняло решение восстановить исключения из пошлин на импорт 352 товаров, импортируемых из Китая.

Торговые пошлины на товары из Китая стоимостью 370 млрд долларов установил предшественник Байдена — Дональд Трамп, развязав с КНР торговую войну.

Позднее, в январе 2020 года стороны договорились о первой фазе торговой сделки. КНР согласилась нарастить закупки продукции из США на 76,7 млрд долларов и 123,3 млрд долларов соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.