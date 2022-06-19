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США могут отменить часть пошлин на импорт из КНР

Министр финансов Йеллен заявила, что часть пошлин на импорт из КНР может быть пересмотрена

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Aly Song/Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут пересмотреть ряд пошлин на товары из Китая, так как их применение не имеет «стратегической цели». Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом ABC.

По словам министра, в Соединенных Штатах признают, что КНР использует «несправедливые» торговые практики, на которые необходимо реагировать. При этом «унаследованные нами тарифы не всегда преследуют стратегическую цель и только увеличивают издержки для потребителей», продолжила она.

«Так что мы рассматриваем вопрос о реконфигурации некоторых из этих тарифов с тем, чтобы они несли больше смысла и не увеличивали обременение без необходимости», — сказала Йеллен.

Ранее президент США Джо Байден поручил изучить вопрос возможной отмены импортных пошлин на некоторые товары из Китая для борьбы с инфляцией.

В марте Министерство торговли США приняло решение восстановить исключения из пошлин на импорт 352 товаров, импортируемых из Китая.

Торговые пошлины на товары из Китая стоимостью 370 млрд долларов установил предшественник Байдена — Дональд Трамп, развязав с КНР торговую войну.

Позднее, в январе 2020 года стороны договорились о первой фазе торговой сделки. КНР согласилась нарастить закупки продукции из США на 76,7 млрд долларов и 123,3 млрд долларов соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

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