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Глава Минфина США заявила о замедлении американской экономики

Глава Минфина США Йеллен: экономика страны замедлится, но рецессия не является неизбежностью

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Al Drago/Pool via Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен спрогнозировала замедление американской экономики. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом ABC.

«Она (экономика. — «Газета.Ru») росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту», — сказала министр.

Она также выразила мнение, что рецессия не является неизбежностью.

Ранее Йеллен заявляла, что Европе может угрожать рецессия.

Ранее Financial Times писала, что около 70% из 49 опрошенных экономистов заявили об ожидании рецессии в США в 2023 году.

При этом по меньшей мере 83% американцев считают, что экономика США находится в плохом или плачевном состоянии, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного социологической службой NORC Чикагского университета.

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