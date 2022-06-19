Глава Минфина США заявила о замедлении американской экономики

Глава Минфина США Джанет Йеллен спрогнозировала замедление американской экономики. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом ABC.

«Она (экономика. — «Газета.Ru») росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту», — сказала министр.

Она также выразила мнение, что рецессия не является неизбежностью.

Ранее Йеллен заявляла, что Европе может угрожать рецессия.

Ранее Financial Times писала, что около 70% из 49 опрошенных экономистов заявили об ожидании рецессии в США в 2023 году.

При этом по меньшей мере 83% американцев считают, что экономика США находится в плохом или плачевном состоянии, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного социологической службой NORC Чикагского университета.