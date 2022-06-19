В Германии предсказали банкротство компаний и сокращение подачи тепла из-за нехватки газа

Арендодатели в Германии могут сократить подачу тепла арендаторам, а компании будут банкротиться из-за ситуации с нехваткой газа и высокими ценами. Об этом в интервью Rheinische Post заявил глава федерального регулятора в области газа, энергетики и транспорта Клаус Мюллер.

«Зимой будет наблюдаться отсутствие газа. В результате арендодатели перестанут включать отопление, чтобы сэкономить на энергии, и немцам, возможно, придется бороться с холодом в квартирах», — отметил Мюллер.

По его словам, в такой ситуации банки будут увеличивать размер своего бизнеса при помощи кредитов в рассрочку, а вот компании с проблемами из-за этого попадут в ситуацию, когда они не смогут платить.

Он добавил, что для изменения ситуации правительство ведет переговоры по снижению потребности арендодателей в потреблении энергии. Кроме того, часть предприятий и домохозяйств уже стали снижать расходование энергии. Однако Германия очень сильно зависит от поставок газа из России. Если российская сторона сократит подачу топлива в зимнее время, то это приведет к огромному ущербу экономики ФРГ.

16 июня вице-канцлер Германии Роберт Хабек указал на то, что заявления российский компании «Газпром» по поводу сокращения поставок газа являются надуманными и нужны лишь для роста цен.