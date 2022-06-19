Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врач развенчала мифы о том, как комары выбирают своих жертв 03:01
В Петербурге на крыше церкви святой Екатерины обнаружили мертвого мужчину 02:44
Конгрессмен Гуден: цены на бензин в США станут «убийственными»... 02:38
Дина и Арина Аверины хотят создать собственное шоу 02:36
Хирург, прославившийся трансплантациями искусственных трахей, получил условный срок 02:22
Выход первого корабля из акватории Мариуполя отложен 02:21
Новый тренер ЦСКА Федотов понимает, к чему обязывает его фамилия... 02:19
В Бангладеш произошли сильнейшие за 122 года наводнения 02:14
Полузащитник «Реала» Асенсио может продолжить карьеру в «Ливерпуле» 02:04
DR: Дании грозит кризис газоснабжения из-за сокращения поставок газа... 01:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Италии заявили, что смогут пережить зиму без российского газа

close
100%
Global Look Press

Глава крупнейшей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что если у компании с «Газпромом» получится доработать договоренности на ближашие месяцы, то Италия сможет пережить зиму без поставок российского газа, сообщает газета la Repubblica.

«Если бы они (российские поставки) прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнем быть готовыми осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние 4-5 месяцев», — пояснил Дескалци.

Он указал на тот факт, что на данный момент итальянские газохранилища заполнены на 54%. Предполагается, что благодаря возобновлению поставок газа из Алжира, к осени заполненность хранилищ составит 70-80%.

«Вероятно, будет режим повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация (источников), которая позволит нам перезимовать», — заявил Дескалци.

Ранее стало известно, что транспортировка по двум ниткам «Турецкого потока» будет приостановлена с 21 по 28 июня.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть