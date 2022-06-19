В Италии заявили, что смогут пережить зиму без российского газа

Глава крупнейшей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что если у компании с «Газпромом» получится доработать договоренности на ближашие месяцы, то Италия сможет пережить зиму без поставок российского газа, сообщает газета la Repubblica.

«Если бы они (российские поставки) прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнем быть готовыми осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние 4-5 месяцев», — пояснил Дескалци.

Он указал на тот факт, что на данный момент итальянские газохранилища заполнены на 54%. Предполагается, что благодаря возобновлению поставок газа из Алжира, к осени заполненность хранилищ составит 70-80%.

«Вероятно, будет режим повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация (источников), которая позволит нам перезимовать», — заявил Дескалци.

Ранее стало известно, что транспортировка по двум ниткам «Турецкого потока» будет приостановлена с 21 по 28 июня.