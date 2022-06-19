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Sky News сообщил, что в Лондоне проходят акции протеста против роста цен

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Global Look Press

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на акцию протеста на фоне рекордной инфляции и экономического кризиса, сообщает телеканал Sky News.

Среди вышедших на улицы лидеры профсоюзов и представители различных общественных организаций. Люди недовольны действиями британского правительства относительно политики по части экономической ситуации.

В частности, британцы вышли на улицы из-за роста цен на топливо. В начале июня сообщалось, что средняя цена на бензин в Великобритании в очередной раз стала рекордной за всю историю ведения статистики, увеличившись до £1,785 ($2,24) за литр. Люди связывают увеличение стоимости топлива с антироссийской политикой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Также 18 июня сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля выросла до 9%. Это стало максимальным показателем за 40 лет наблюдений — с 1982 года. В марте того года уровень инфляции составлял 9,1%. В марте 2022 года уровень роста цен находился на уровне 7%.

На этой неделе газета Guardian сообщила, что цены на продукты в Великобритании могут вырасти этим летом на рекордные 15% на фоне введенных в отношении России санкций и Brexit.

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