Сальдо заявил, что крупные российские банки откроют свои отделения в Херсоне

Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо заявил, что крупные российские финансовые структуры планируют открыть свои отделения в Херсоне, сообщает РИА «Новости».

«Один банк открылся. Мы ждем приезд делегации других банков российских, крупных банков, надежные банки, которые уже готовятся открывать свои отделения и в областном центре в Херсоне, и на территории Херсонской области в других городах и населенных пунктах», — рассказал Сальдо.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион поможет Российской Федерации в текущем году получить рекордный урожай зерновых.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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