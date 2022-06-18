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Исследование: более 500 млн человек обучились на курсах для предпринимателей

Основная аудитория курсов для предпринимателей — представители уже действующего бизнеса, юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, на втором месте школьники и студенты, за ними следуют работающие по найму. Таковы данные масштабного исследования, проведенного Сбербанком, Минэкономразвития, Ассоциацией развития финансовой грамотности, Торгово-промышленной палатой, НИУ ВШЭ при участии других организаций.

Был изучен образовательный опыт порядка 1200 компаний и организаций из всех регионов России. Все вместе они провели более 4000 уникальных курсов для представителей бизнеса и потенциальных предпринимателей через региональные центры «Мой Бизнес» и другие организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. С 2019 года на указанных программах обучились уже более полумиллиона человек.

«Предпринимательское образование — один из факторов, влияющий на открытие бизнеса и оказывающий значимое положительное влияние на результаты уже существующего. Сбер приветствует любые начинания в данном направлении. Хочу отметить, что банк — активный участник рынка образования для предпринимателей. У нас давно работает программа ʺБизнесКлассʺ, которая помогает начинающим и уже действующим предпринимателям получить необходимые теоретические знания и практические навыки для развития их дела», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Среднероссийский показатель «обученности» населения составил девять человек на одну тысячу экономически активного населения. При этом в 29 субъектах Российской Федерации данный показатель оказался выше среднего и в 56 регионах — ниже. Исследование показало, что наиболее активно учатся люди до 45 лет (92%), из них молодежь до 25 лет составила 45%.

В числе прошедших обучение женщин оказалось на 4% больше, чем мужчин (52% против 48%). В основном это обусловлено тем, что курсы, направленные на развитие женского предпринимательства, более распространены. 53% прошедших обучение имеют среднее общее или профессиональное образование и 47% — высшее.

Основная аудитория курсов для предпринимателей (48,5%) — представители уже действующего бизнеса, юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. На втором месте — школьники и студенты (25,2%). Доля работников по найму, среди которых могут быть как люди, уже работающие в малом и среднем бизнесе и повышающие уровень своих знаний, так и только желающие открыть собственное дело, составила 21%. Доля безработных и других групп — менее 5%.

Подробные результаты исследования планируется представить в третьем квартале 2022 года.

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