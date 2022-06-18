«Газпром» приостановит подачу газа через «Турецкий поток» по техническим причинам

«Газпром» сообщил о плановом ежегодном техобслуживании газопровода «Турецкий поток», передает пресс-служба компании.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — заявили в «Газпроме».

В компании добавили, что такое решение было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянские власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.

Отмечается, что Министерство экологической модернизации и трансформации Италии может уже на предстоящей неделе — 20–26 июня — повысить текущий уровень предупреждения до уровня «опасности» в области энергоснабжения в случае продолжения сокращения поставок российского газа из РФ.