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ANSA: Италия может ввести режим ЧС из-за проблем с поставками газа из России

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Global Look Press

Власти Италии рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками российского газа. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что Министерство экологической модернизации и трансформации Италии может уже на предстоящей неделе (20-26 июня) повысить текущий уровень предупреждения до уровня «опасности» в области энергоснабжения в случае продолжения сокращения поставок российского газа из РФ.

В итальянском министерстве пояснили, что уровень «опасности» не подразумевает под собой каких-либо внерыночных мер и предусматривает гарантии снабжения со стороны операторов.

По данным газеты La Repubblica, правительство Италии уже работает над снижением потребления газа. В случае возникновения нехватки энергоресурса будут установлены ограничения по температуре и длительности отопления или охлаждения домов и публичных учреждений, сокращение освещения городов, а также дорог.

Параллельно Италия ведет переговоры об увеличении закупок с поставщиками из Алжира, Ливии, Азербайджана. Также власти рассматривают увеличение внутреннего производства, но понимают, что на это потребуются большие инвестиции, а также пересмотр норм по бурению, которое в стране несколько лет назад пытались запретить.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Европа стала тратить запасенный на зиму газ.

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