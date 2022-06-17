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«Роснефть» примет участие в реализации лесоклиматических проектов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Компания «Роснефть» и Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что партнеры планируют проведение совместной работы по развитию нормативной базы, связанной с методологией оценки поглощающей способности лесов и стимулированию инвестиций в лесоклиматические проекты в России.

Также в рамках сотрудничества стороны намерены проводить совместные мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводства российских лесов и изучение возможностей для увеличения их поглощающей способности за счет внедрения инновационных технологий. Еще одним направлением работы «Роснефти» и Рослесхоза станет популяризация и распространение знаний о возможностях сохранения лесов, поддержка образовательных и исследовательских программ, а также подготовка кадров.

Сотрудничество с Рослесхозом позволит сформировать благоприятные условия для реализации лесоклиматических проектов в соответствии с международными и российскими стандартами, а также целями Компании в области углеродного менеджмента.

Кроме того, в рамках ПМЭФ «Роснефть» и «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СПбГЛТУ) договорились о реализации лесоклиматического проекта в Красноярском крае. Согласно документу, ученые подготовят комплекс лесохозяйственных мероприятий с совокупным потенциалом поглощения 10 млн тонн СО2-эквивалента. Проект инициирован «Роснефтью» совместно с правительством региона и получил одобрение президента России Владимира Путина.

В рамках договора специалисты СПбГЛТУ проанализируют международные стандарты и лучшие практики лесоклиматических проектов и подготовят рекомендации по их применению на территории Красноярского края, в том числе в области лесовосстановления, лесоразведения, защиты и сохранения лесов повышенной природоохранной ценности.

«Роснефть» является первой российской нефтегазовой компанией, поставившей перед собой цель по достижению углеродной нейтральности. Она включена в ее стратегию «Роснефть-2030». Компания традиционно уделяет особое внимание вопросам лесовосстановления. Так, в 2021 году «Роснефть» высадила около 9,3 млн саженцев деревьев.

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