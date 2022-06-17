«Газпром нефть» и Росприроднадзор начнут совместный проект

«Газпром нефть» будет получать консультации специалистов Росприроднадзора на всех этапах реализации новых инвестпроектов. Соглашение об экспертной поддержке подписали руководитель ведомства Светлана Радионова и глава компании Александр Дюков подписали в ходе Петербургского международного экономического форума.

Пилотный проект направлен на совершенствование механизмов взаимодействия государства и бизнеса в области охраны окружающей среды и природопользования.

Росприроднадзор окажет «Газпром нефти» экспертную поддержку в оценке соответствия будущих инвестиционных проектов экологическим требованиям российского законодательства.

Как отметил Александр Дюков, соглашение с Росприроднадзором – один из ключевых документов, подписанных на ПМЭФ.

«Мы уделяем особое внимание экологической безопасности всех наших активов, бережному отношению к окружающей среде, реализации природоохранных инициатив. И хотим быть максимально открыты и прозрачны для надзорных контролирующих органов», – сказал он.

В рамках проекта «Газпром нефть» будет предоставлять Росприроднадзору информацию о новых инвестпроектах, начиная с самой ранней стадии, чтобы получить заключение о возможном воздействии на экологию.

«Такой подход позволит вносить необходимые корректировки уже на этапе проектирования и реализовывать все наши проекты максимально безопасно для окружающей среды», – резюмировал глава «Газпром нефти».