В Минфине заявили о росте пошлин на экспорт нефти из России на $10,4 за тонну с июля

С 1 июля 2022 года пошлина на экспорт нефти из России вырастет на $10,4 за тонну. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В Минфине заявили, что после повышения пошлина составит $55,2 за тонну.

В материалах ведомства сообщалось, что в период с 15 мая по 14 июня стоимость нефти марки Urals в среднем была на уровне $87,49 за баррель. Месяц назад показатель был на уровне $73,24 за баррель, то есть рост составил почти 20%.

Светлые нефтепродукты и масла также вырастут в цене до $16,5 за тонну. При этом прежняя цена составляла $13,4. Темные нефтепродукты и масла вырастут с $44,8 до $55,2 за тонну.

7 июня из результатов опроса, который провел один из ведущих немецких экономических институтов Ifo следовало, что в Германии экономисты считают, что Европейскому союзу необходимо ввести пошлины на энергоносители России, поскольку это является более выгодной мерой, чем эмбарго на импорт российских нефти и газа.