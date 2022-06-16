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Минэнерго Турции заявило о планах по увеличению потребления газа в 2022 году

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Strait Talk/YouTube

Турция в 2022 году собирается увеличить потребление газа и расширить возможности поставок топлива. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар, передает «Прайм».

«Природный газ играет важную роль в энергопереходе. Турция является одним из крупнейших его потребителей в Европе, и мы планируем увеличить его потребление в 2022 году. Также стараемся диверсифицировать поставки», — отметил Байрактар.

По его словам, Турция занимается развитием программ разведки нефти и газа на долгий срок и вкладывает средства в инфраструктуру. Например, в стране уже запущены два крупных проекта с Азербайджаном, Грузией, Грецией, Албанией и Италией.

14 июня Milliyet ссылаясь на главу Минэнерго Турции Фатиха Донмеза сообщил, что добыча природного газа на месторождениях в Черном море может вырасти до 50 млн кубометров в сутки.

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