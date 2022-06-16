В АТОР заявили о дефиците путевок в Турцию на ближайший месяц

В России наблюдается дефицит путевок в Турцию с вылетами на ближайшие даты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители туриндустрии заявили, что число мест на рейсы в Турцию резко сокращается, а путевки практически раскуплены до конца июля. На некоторые направления есть полностью раскупленные билеты на август. Такая ситуация произошла из-за того, что спрос оказался куда выше предложения.

Эксперты рынка отметили, что причин для драматизации ситуации нет, так как Россия расширяет возможности перевозки в Турцию. Например, с середины июня у основных туроператоров появились блоки мест на новых чартерах из разных городов страны. Однако чтобы отдых был комфортным, лучше покупать путевки заранее.

9 июня АТОР сообщала, что Турецкий курорт Анталья может потерять 45% туристов из России в сравнении с 2019 годом (5,5 млн туристов) и 17% по сравнению с 2021 годом.