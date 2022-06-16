Аналитик Гривач предсказал конкуренцию Европы и Азии из-за снижения поставок по «СП-1»

Снижение поставок газа по «Северному потоку» до 67 млн кубов приведет к росту конкуренции за топливо межу Европой и Азией. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Снижение поставок газа по «Северному потоку» со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на долгий ремонт после пожара крупного СПГ — завода Freeport LNG в США усилят конкуренцию Европы с Азией за сжиженный природный газ», — отметил Гривач.

По его словам, в общей доле всего рынка выпадающие объемы совсем незначительны. Однако неожиданное сокращение мощностей прокачки все равно оказывают определенное воздействие.

Он добавил, что летний спрос в Азии, снятие коронавирусных ограничений в Китае и зимний период в Латинской Америке создадут ситуацию острой конкуренции за поставки. Из-за этого приток газа в Европу может сократиться.

С 16 июня по «Северному потоку» в европейские страны за сутки будет прокачиваться 67 млн куб. м газа — на 100 млн кубометров меньше, чем два дня назад. В «Газпроме» эту ситуацию объяснили несвоевременной доставкой газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens. В немецкой компании в свою очередь указали на санкции Канады против России.

До этого один из крупнейших заводов США, который производит сжиженный природный газ (СПГ) Freeport LNG решили закрыть минимум на три недели из-за аварии на предприятии.