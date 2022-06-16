Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин заявил, что решение о казни иностранных наемников будет принято... 10:54
Володин оценил предложение переименовать улицу Гагарина в Киеве в честь... 10:53
Российские онлайн-кинотеатры увеличили закупки корейского и турецкого контента 10:51
Набиуллина заявила, что в России не будут запрещены доллар и евро 10:49
Лидер греческих социалистов назвал Столтенберга послом Эрдогана 10:44
Федотов объяснил, почему перешел из «Сочи» в ЦСКА 10:42
Игравшая Арью Старк в «Игре престолов» актриса сомневалась в ее... 10:37
Пушилин заявил, что обмен приговоренных к казни наемников из Британии не... 10:37
Солист «Иванушек International» Григорьев-Апполонов встретился с экс-женой... 10:35
В Минэнерго не исключили возможность снижения добычи нефти в России на 5%... 10:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Гривач предсказал конкуренцию Европы и Азии из-за снижения поставок по «СП-1»

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Снижение поставок газа по «Северному потоку» до 67 млн кубов приведет к росту конкуренции за топливо межу Европой и Азией. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Снижение поставок газа по «Северному потоку» со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на долгий ремонт после пожара крупного СПГ — завода Freeport LNG в США усилят конкуренцию Европы с Азией за сжиженный природный газ», — отметил Гривач.

По его словам, в общей доле всего рынка выпадающие объемы совсем незначительны. Однако неожиданное сокращение мощностей прокачки все равно оказывают определенное воздействие.

Он добавил, что летний спрос в Азии, снятие коронавирусных ограничений в Китае и зимний период в Латинской Америке создадут ситуацию острой конкуренции за поставки. Из-за этого приток газа в Европу может сократиться.

С 16 июня по «Северному потоку» в европейские страны за сутки будет прокачиваться 67 млн куб. м газа — на 100 млн кубометров меньше, чем два дня назад. В «Газпроме» эту ситуацию объяснили несвоевременной доставкой газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens. В немецкой компании в свою очередь указали на санкции Канады против России.

До этого один из крупнейших заводов США, который производит сжиженный природный газ (СПГ) Freeport LNG решили закрыть минимум на три недели из-за аварии на предприятии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть