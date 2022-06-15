Джонсон и Зеленский обсудили вопрос экспорта зерна с Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется на подвижки в вопросе вывоза зерна с Украины уже в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьера по итогам его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Как рассказали в канцелярии Джонсона, политики обсуждали «непростительную блокаду украинского зерна» со стороны России.

«Как заявил премьер-министр, он также надеется, что в ближайшие дни в этом вопросе может быть достигнут прогресс», — отмечается в его заявлении.

Ранее министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес сообщал, что Великобритания рассматривает Турцию как возможного гаранта любой сделки по вывозу морским путем зерна с Украины через одесский порт.

15 июня Россия, Украина и Турция организовали канал экстренной связи по линии министерств обороны по вопросу вывоза зерна из украинских портов.