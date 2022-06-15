«Газпром» остановит еще один газотурбинный двигатель Siemens

Российская компания «Газпром» планирует остановить еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая», сообщает ТАСС.

У него закончился срок межремонтной наработки. Поэтому двигатель нельзя эксплуатировать до капитального ремонта, в соответствии с требованиями Ростехнадзора. В связи с этим, начиная с ночи 16 июня, прокачка газа по трубопроводу снизится еще на треть.

Компания также намерена сократить мощность трубопровода «Северный поток» до 67 млн кубометров газа в сутки.

Во вторник, 14 июня, «Газпром» уже сокращал мощность «Северного потока» до 100 млн кубометров газа в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. В компании пояснили, что это связано с ограничениями на станции «Портовая». Тогда на ней работали три газоперекачивающих агрегата.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение сократить объемы поставок газа по «Северному потоку» политическими.