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«Газпром» остановит еще один газотурбинный двигатель Siemens

«Газпром» остановит эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российская компания «Газпром» планирует остановить еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая», сообщает ТАСС.

У него закончился срок межремонтной наработки. Поэтому двигатель нельзя эксплуатировать до капитального ремонта, в соответствии с требованиями Ростехнадзора. В связи с этим, начиная с ночи 16 июня, прокачка газа по трубопроводу снизится еще на треть.

Компания также намерена сократить мощность трубопровода «Северный поток» до 67 млн кубометров газа в сутки.

Во вторник, 14 июня, «Газпром» уже сокращал мощность «Северного потока» до 100 млн кубометров газа в сутки вместо плановых 167 млн кубометров. В компании пояснили, что это связано с ограничениями на станции «Портовая». Тогда на ней работали три газоперекачивающих агрегата.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал решение сократить объемы поставок газа по «Северному потоку» политическими.

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